الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 739 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.