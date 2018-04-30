نائب أمير جازان و "الربيعة" يبحثان إنجاز "المستشفى التخصصي"

ناقشا احتياجات المنطقة من الخدمات الصحية وسبل تطويرها

التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز , اليوم , وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بقاعة الاجتماعات بفندق كارون بلازا في مدينة الرياض.

وناقش الطرفان تسريع الخطى لإنجاز مشروع المستشفى التخصصي بجازان "المرحلة الأولى" وتجهيزه, ورفع ميزانية مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بما يتناسب والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها، وكذا تسريع العمل بمستشفى النساء والولادة الجاري تنفيذه حالياً بسعة 300 سرير، ومستشفى الدرب العام ومستشفى العارضة.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة إرجاع المشاريع مسحوبة التكاليف لمستشفى القطاع الجبلي بجازان،والقطاع الجنوبي بالمنطقة، ومستشفى فيفا العام، ومراكز "طب الأسنان، والأورام، والقلب، والعيون، والإصابات.

وقال نائب أمير منطقة جازان: اللقاء يهدف إلى بحث الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لأهالي المنطقة والمقيمين بها، والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات الصحية.

ونوّه بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات صحية أفضل،تلبي احتياجات الأهالي المنطقة ومنسوبي القطاعات العسكرية المرابطة بالحد الحنوبي في منطقة جازان.

من جانبه، قال وزير الصحة: نثمن دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ونشكر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز, ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على دعمهما ومتابعتهما للمشروعات والخدمات الصحية بالمنطقة.

وشهد اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان من الخدمات الصحية وسبل تطويرها والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية لأبناء المنطقة والمقيمين بها، والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وحضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.