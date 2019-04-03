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في إطار دعم المملكة الدائم على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية

السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 40 مليون دولار

حوّلت المملكة العربية السعودية -ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية- مبلغ (40) مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية؛ وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهريْ "فبراير ومارس 2019".

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.