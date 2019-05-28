شاهد.. بطريقة مميزة جهة حكومية تشكر شركاءها في رمضان

إحدى مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

قام المركز الوطني لسلامة الطرق بتقديم الشكر لشركائه من القطاعات الحكومية المختلفة بطريقة مميزة، وذلك عبر توثيق مقاطع مصورة باحترافية عالية توضح جهودهم الميدانية في لحظات الإفطار، ومن ثم نشرها على حساب المركز في تويتر، تحت هاشتاق #شكراً، ليعرف الناس حجم الجهد المبذول الذي يقوم به هؤلاء الأبطال، تاركين موائد الإفطار في منازلهم لنبقى آمنين.



وقد ابتدأت سلسلة الشكر برجال المرور، ثم رجال القوات الخاصة لأمن الطرق، فوزارة الصحة، ثم الهلال الأحمر، ثم الدفاع المدني ووزارة النقل وغيرهم من الجهات التي يجب أن تُشكر ويعبر لها عن الامتنان بطريقة إنسانية معبرة.



والمركز الوطني لسلامة الطرق هو أحد مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م