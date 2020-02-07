بعد 5 أعوام من التعثر.. أمين نجران: أنجزنا نفق "الفيصلية" قبل موعده بـ11 شهراً

تصريحاته أثارت ردود المغردين عبر "تويتر"

أثارت تصريحات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان، ردود المغردين بعد أن أعلن إنجاز نفق الفيصلية، المتعثر منذ خمس أعوام قبل موعده بأحد عشر شهراً.

وأوضح أمين منطقة نجران، أن مشروع النفق يقع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع أبي بكر الصديق بحي الفيصلية بمدينة نجران، ومصمم بنظام الكمرات مسبقة الإجهاد بطول ٤١٨ متراً، إضافة إلى طريق للخدمة يميناً ويساراً للنفق، ومواقف للسيارات.

وبيّن أن أعمال النفق اشتملت الإضاءة والإسفلت وتركيب نظام تصريف الأمطار داخل النفق في حالة هطول الأمطار، لافتاً إلى أن هذا المشروع تم إنجازه قبل انتهاء مدة التنفيذ بأكثر من أحد عشر شهراً متبقية على المدة المحددة لتسليم المشروع، ليسهم بمشيئة الله تعالى في تسهيل الحركة المرورية داخل مدينة نجران.

وغرد الكاتب سالم اليامي قائلاً: "معقول؟ يعني الست سنوات الماضية التي استغرقها التنفيذ كانت جزءاً من عقد إنجاز نفق الفيصلية طوله قصير".

وقال مغرد آخر: "تم بناء مستشفى في الصين يتسع إلى 1000 سرير في 10 أيام، وأمانة نجران ست سنوات في نفق 400 متر، والأمين يقول أنجزناه قبل موعده".

وكانت "سبق" قد تابعت قضية نفق الفيصلية خلال السنوات التي عانى منها السكان والزوار وأصحاب المنشآت التجارية المجاورة للنفق، في حي الفيصلية طوال خمس سنوات من التعثر.