جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ

بالمقر الرئيس وفروع ينبع وبدر والعلا والحناكية وخيبر ومهد الذهب

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، عن نتائج القبول الإلحاقي للمرشحين والمرشحات، وترقية الرغبات لعدد من الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة، وفروعها في ينبع وبدر والعلا، والحناكية وخيبر ومهد الذهب.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على نتائج القبول، إلى الدخول عبر الرابط التالي:

https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=7507