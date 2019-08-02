"عامر عبدالله" لـ "سبق": دوري "النصر" كان شيّقاً و"الهلال" أحبط توقعاتنا وجماهير "الاتحاد" الأجمل

قال: لا أنتمي لأي نادٍ في السعودية.. والعكس صحيح في الإمارات

كشف المعلق الإماراتي عامر عبدالله في حوارٍ خاص لـ "سبق" عن مدى اشتياقه للعودة للتعليق على مباريات الدوري السعودي من جديد، بعد سنوات عدة قضاها في التعليق على مبارياته، مبيناً أنه ينتظر عرضاً حقيقياً.

وتحدث "عبدالله" عن دوري الموسم الماضي الذي حققه نادي النصر، والأسباب التي أدت لابتعاد الهلال عن منصات التتويج، وغيرها من الأمور في الحوار التالي:

- في البداية.. هل هناك إمكانية لسماع صوت العندليب مرة أخرى للتعليق على مباريات الكرة السعودية؟

أولاً أشكركم للدعوة الكريمة وأتمنى أن تكون المقابلة مرضية للمتلقي.. حقيقة الأمر لا أدري، فلم تتضح ملامح القنوات الناقلة، وهل هناك أكثر من جهة وهي في الحقيقة مسألة باتت سنوية للأسف، أما أنا فمنذ أكثر من عقد من الزمان وأنا مرتبط بالدوري السعودي من خلال كل من نقل الدوري سواء كانت "الرياضية" أو "لاين سبورت" أو "إم بي سي"، وثق بأنه متى ما كان هناك عرض حقيقي فلابد من التواجد في الدوري الأقوى والأجمل.

- شاهدت الموسم الماضي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتتويج "النصر" باللقب.. رأيك في الموسم الماضي وكيف ترى تتويج النصر باللقب؟

كان موسماً مشحوناً ومثيراً، وكان اللقب حائراً بين ناديي النصر والهلال وتلاعب بأعصاب المتابعين، وشيّق إلى أبعد درجة وشخصياً استمتعت كثيراً.

- خرج "الهلال" خالي الوفاض.. برأيك ما هي أبرز سلبيات "الزعيم" التي أعاقته عن الصعود لمنصات التتويج؟

نادي الهلال بدأ الموسم مكتسحاً، وكان يلوح في الأفق أنه موسم تاريخي، بدأه بالسوبر، ولكن أعتقد عدم الثبات الإداري والفني وعدم تحديد الأهداف، أثر بشكل كبير بالإضافة إلى حجم الإصابات الكبير وحجم الإرهاق.

- أبرز الإيجابيات والنقاط السلبية التي شهدها الموسم الماضي والتي تتمنى أن تستمر من الناحية الإيجابية أو تزول بالنسبة للسلبيات؟

أبرز الإيجابيات كانت متمثلة في قوة وصناعة القرار، وهو عكس الروتين السابق، والتفاعل الجماهيري الكبير وهذا أتمنى استمراره، وأبرز السلبيات كانت الشحن الإعلامي الزائد وإبعاد الحكم السعودي كان قراراً قاسياً.

- المباراة التي شهدت أزمة أو مباراة الأزمة برأيك؟

لا توجد أزمة، بل كانت عملية غريبة في نهائي ولي العهد بين ناديي الاتحاد والنصر، والتعليق كان لمصلحة القناة الرياضية، واستغربت من حجم تعطيل العمل، حيث لم أشاهد طوال مسيرتي مثل ذلك اليوم.

- المباراة التي علّق عليها عامر عبدالله في الكرة السعودية ولا يستطيع نسيانها وكم كانت نتيجتها؟

كثيرة بفضل الله هي المباريات التاريخية، لعلي من أكثر المعلقين الذين علقوا على "الكلاسيكو" بين ناديي الهلال والاتحاد، كما أن "الدربيات" لها نصيب فيما قدمت، حيث ديربي الرياض ٤/٣، وحسم الشباب للدوري في جدة، وحسم النصر للدوري موسمين متتاليين والكثير من النهائيات.

- النادي السعودي الذي يفضّل عامر عبدالله التعليق على مبارياته.. ولماذا؟

لا أفاضل أبداً بين الأندية، ولكن تستهويني الجماهير أكثر، وأنا لست من المعلقين الذين يطلبون مباريات من المسؤولين أبداً.

- ميولك السعودية تتجه نحو العالمية أم الزعامة؟

قبل سنوات أقسمت بالله أنني لا أنتمي لأحد من أندية المملكة، وذلك كاف أعتقد ولكن في الإمارات هناك فريقي الذي أعشقه ولا أفصح عنه.

- برأيك.. جمهور أي ناد سعودي ترفع له القبعة ولماذا؟

الجماهير جميعها عملها مقدر، والتميز معروف بين الأندية الجماهيرية، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ولكن الشيء المثير ما حدث في الموسم الماضي من جمهور الاتحاد، رغم أن فريقه قدم أسوأ موسم في تاريخه.