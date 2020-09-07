الهلال يستأنف تدريباته.. و" الشهراني " يقترب من التجديد و" كنو " يتعرض للإصابة

تحضيراً لمواجهة الشباب في جولة الختام من دوري المحترفين

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم أمس أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الوحدة" مراناً استرجاعياً تركز مران بقية اللاعبين على الجوانب اللياقية. حيث فرض الجهاز الفني تدريبات بدنية، تلاها تدريبات الجري والتسديد على المرمى وقد تواجد "محمد كنو" في العيادة؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.



واختتم المدير الفني للفريق "رازفان لوشيسكو" المران بمناورة وسط مشاركة اللاعب "عمر خربين".

من جهة أخرى أفادت تقارير محلية اليوم الأحد أن إدارة الهلال عقدت اجتماعاً مع وكيل أعمال لاعب الفريق ياسر الشهراني لتمديد عقده والذي ينتهي في يونيو 2021.

وأشارت أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين وإن مسألة تجديد التعاقد ما بين الطرفين باتت قريبة جداً بعد الاتفاق على جميع البنود.



