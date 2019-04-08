في أبها .. "الأخضر الشاب" يبدأ الإعداد للمونديال

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الاثنين أولى حصصه التدريبية ضمن معسكره في مدينة أبها والذي يمتد حتى الـ 26 من شهر إبريل الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وبدأت الحصة التدريبية التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي بتمارين التمرير والتحرك، أعقبها مران الضغط مع إغلاق المسارات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل الأخضر الشاب غدًا الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره في أبها بحصتين صباحية ومسائية.

وقد استدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (من نادي النصر)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري، وعلي مجرشي (من نادي الشباب)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وحازم الزهراني، وعمر الجدعاني، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي).

يُذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد جاءت على فترتين في العاصمة الرياض ومدينة "مرسية" الإسبانية على التوالي خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي، وخاض "الأخضر" خلالها لقاءين وديين أمام منتخبي الأوروغواي والأرجنتين.

ويُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.