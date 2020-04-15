بموافقة الملك .."الربيعة": دعم "الصحة" يصل الى 47 مليار ريال

لرفع الجاهزية وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.

وقال "الربيعة": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حيث وصل الدعم إلى 47 مليار ريال ، بهدف رفع جاهزية القطاع وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.