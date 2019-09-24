شاهد.. محافظ القريات يفتتح معرض "همة حتى القمة" التشكيلي

بأيدي "سعوديات" و"أطفال".. واحتضان ولي العهد للوطن أبرز المقتنيات

احتفاء بذكرى (اليوم الوطني 89) الذي تعيشه المملكة هذه الأيام، افتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة، معرضَ (همة حتى القمة) بمقر مول القريات الذي ينظّمه "مرسم روز" بمشاركة مجموعة من الفنانات التشكيليات بالقريات، وبرعاية مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

يستمر المعرض لثلاثة أيام، بدأت مساء الأحد الماضي، وتنتهي -بمشيئة الله- اليوم الثلاثاء، يشارك به نحو (20) فنانة تشكيلية بواقع (34) لوحة فنية مشاركة بالمعرض، والتي تنوعت ما بين رسومات وطنية ومَعالم للقريات ومجسمات منحوتة ورسومات للأطفال؛ في حين يتكون الفريق المشارك الذي تترأسة "هلا العبدلي وهيا الموسى"، من عدد من الرسامات المتميزات بهذا الفن، واللاتي تم شراء عدد من أعمالهن الفنية بالمعرض؛ لما تحمله من إتقان وتعبير ومحاكاة للواقع والخيال، ومنهن الرسامة: (بشاير السبيعي، وتغريد كريم، وندى الشراري، ووعد الصمعري، ووداد الشمري، وحنين عريعر، وشادن النصار، ورودينا اليامي، ومدى الرويلي، وأماني المنسي، وغيرهن من الرسامات)، كما يشارك بالمعرض خمسةُ أطفال هم: (بدر العبدلي، وغلا البلوي، ويزن البلوي، وغنى البلوي، وهيا جايز).

وذكرت الفنانة التشكيلية"هلا العبدلي" لـ"سبق" أن المعرض يحتوي على عدة أركان وزوايا هي: ركن النحت الذي يحتوي على عدد (6) مجسمات منحوتة على الصخور، وركن للرسم على الوجه، وآخر للرسم المباشر والذي تقوم بتنفيذه "وعد الصمعري"، كما قدمت "العبدلي" شكر فريق المرسم المشارك، لمركز التنمية الاجتماعية؛ لرعايته المعرض، وللمستضيف مول القريات ممثلًا في "سعد الهران" الذي وفّر للفريق مكانًا مناسبًا للمعرض دون مقابل؛ مساهمةً منه بالاحتفال في يوم الوطن الغالي على قلوبنا، وأتاحوا لنا الفرصة بالتعبير بطريقتنا الخاصة عبر الرسم عن فرحتنا بالذكرى التاسعة والثمانين منذ توحيد الدولة على يد المغفور له والمؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وتأكيد ولائنا الذي لم ولن ينتهِ لوطننا العظيم وقيادته الحكيمة.

وكشفت الفنانة التشكيلية "هيا الموسى"، عن الإقبال الكبير الذي لقيه المعرض من الأهالي والمدن المجاورة؛ وذلك لتزامنه مع احتفالات الوطن باليوم الوطني؛ حيث حرص العديد منهم على اقتناء عدد من اللوحات المعروضة للاحتفاظ بها أو لإهدائها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقالت الموسى: "إن ما تم شراؤه من الزوار حتى اليوم نحو (20) لوحة فنية ومجسمًا واحدًا؛ منها لوحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يحتضن خارطة المملكة العربية السعودية؛ في دلالة على حبه وحرصه على وطنه ورعايته للمواطنين من خلال أعماله ومشاريعه العملاقة، التي أبرزها (رؤية 2030)، وتعود للفنانة "حنين عريعر"، كما قام رجل الأعمال أنور الصايل باقتناء جميع لوحات الأطفال المعروضة بالمعرض، بالإضافة لإحدى لوحاتي التي قمت بعملها وتقديمها بالمعرض؛ في حين ذهبت (14) لوحة أخرى لرجل الأعمال ياسر المدوح من محافظة طريف، واثنتان كذلك لزميلتنا "هلا العبدلي"، إضافة لـ"منحوتة" واحدة من أصل (6) بالمعرض، وهذا مؤشر جيد على اهتمام الزوار والمجتمع بالقريات بالفن التشكيلي، وتشجيعهم ودعمهم للفنانات التشكيليات السعوديات اللاتي يمارسن هذا الفن، والبعض منهن يمثل لها مصدر دخل إضافي، إلى جانب امتلاكهن هذه الموهبة والهواية التي تدعم (رؤية الوطن 2030) بدعم الشباب السعودي من الجنسين في ممارسة الأعمال الخاصة وتشجيع المواهب الشابة.

وقدمت "الموسى" -نيابةً عن زميلاتها بالفريق- التهنئة للقيادة الكريمة والشعب السعودي وللوطن الكبير بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، والتي تجسد (89) عامًا من العطاء والازدهار والتقدم لهذا الوطن الغالي.