"تعليم القنفذة" يدشن برنامج اللغة الصينية بالتعاون مع "كادر"

يستمر لمدة خمسة أيام ولاقى تفاعلاً من المعلمات والمعلمين

افتتح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، برنامجاً تدريبياً نوعياً بمسمى "مقدمة في أساسيات اللغة الصينية"، والذي يستهدف 30 معلماً ومعلمة من المرحلة الثانوية، ويستمر لمدة خمسة أيام اعتباراً من أمس الأحد، وذلك بالتعاون مع شركة كادر لتطوير التعليم.

فيما لقي البرنامج تفاعلاً من المعلمين والمعلمات الملتحقين بالبرنامج.

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27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 12:15 AM

يستمر لمدة خمسة أيام ولاقى تفاعلاً من المعلمات والمعلمين

"تعليم القنفذة" يدشن برنامج اللغة الصينية بالتعاون مع "كادر"

صحيفة سبق الإلكترونية

القنفذة

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افتتح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، برنامجاً تدريبياً نوعياً بمسمى "مقدمة في أساسيات اللغة الصينية"، والذي يستهدف 30 معلماً ومعلمة من المرحلة الثانوية، ويستمر لمدة خمسة أيام اعتباراً من أمس الأحد، وذلك بالتعاون مع شركة كادر لتطوير التعليم.

فيما لقي البرنامج تفاعلاً من المعلمين والمعلمات الملتحقين بالبرنامج.

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