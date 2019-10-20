اختفاء مواطن في "مربة عسير" .. آخر رسائله: سيارتي عالقة

عامل شاهده يسير باتجاه أحد الجبال وأسرته بحثت عنه دون جدوى

ناشدت أسرة مواطن تكثيف البحث عنه في مربة بمنطقة عسير وذلك بعدما غادر قريته في مركز الحقو بجازان متوجهًا بطريق منطقة عسير، وفقد في مركز مربة.

وقالت الأسرة إن آخر عهد بابنهم المفقود طارق خميس الصالحي عندما غادر مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما أخذت والدته موعدًا طبيًا وغادر بعد ذلك واختفى في مربة، حيث كان قد أبلغهم أنه متوجه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي.

وقال شقيقه لـ"سبق" إن المتغيب كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية بالحد الجنوبي، وبعد تغيبه أبلغنا عددًا من الأشخاص أنه أرسل رسائل على قروب واتساب كان يطلب المساعدة نظرًا لكون مركبته كانت عالقة في وادي مربة بمنطقة عسير.

أضاف: وكما أنه تم إبلاغ الشرطة نظرًا لاختفائه وعثرت على مركبته عالقة وتم تحديد آخر موقع لاتصال الشبكة بهاتفه في مربة، وحسب أحد العمالة في البقالات، فقد شاهده يسير باتجاه أحد الجبال هناك، وتم البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى اليوم منذ ما يقارب الشهر.

وناشدت الأسرة كل من يتوصل إليه أن يبلغ الجهات الأمنية ويتم التواصل معها على الفور عبر أي من الأرقام التالية:

0505293097

0502229459

0552140772