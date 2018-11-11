"السبيحي" يحصل على الدكتوراه بدراسة مقارنة بين التعليم السعودي والبريطاني

قدم خلالها العوامل التي تشكل دور القائد في المدارس الابتدائية بالمملكة

منحت جامعة مانشستر متروبولتن ببريطانيا الباحث سعيد مساعد السبيحي رسالة الدكتوراه في تخصص الإدارة والقيادة.

وكانت الرسالة بعنوان "العوامل الداخلية والخارجية التي تساهم في تشكيل مفهوم ودور القائد المتوسط في المدارس الابتدائية: دراسة مقارنة بين سياقي التعليم السعودي والبريطاني".

وتفصيلاً، تعتبر رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها في دراسة مفهوم ومسؤوليات القائد المتوسط في المدارس السعودية كما يميزها أيضاً مقارنتها مع مدارس التعليم في إنجلترا.

واستطاع الباحث من خلال الدراسة أن يضع الخطوط الأولى لمفهوم القائد المتوسط وتأثره بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنظيمية.

واستفاد الباحث من تجربة المقارنة بالتعرف على نقاط القوة في السياق التطبيقي الإنجليزي لينقل التجارب المفيدة للمهتمين والمختصين في المؤسسات التربوية السعودية.

وأشار في نهاية بحثه إلى أن دراسته لمفهوم القائد المتوسط ونقل التطبيقات الإيجابية بمفاهيمها المناسبة للسياق السعودي، قد يحدث تغييراً إيجابياً في ممارسة القيادة التربوية بالمدارس بشكلٍ عام وفي أداء القائد المتوسط بالمدرسة الابتدائية بشكلٍ خاص والذي بدوره يعكس تطور الأداء الوظيفي للهيئة الإدارية وتحسن نتائج التعليم لدى الطلاب، مبيناً أهمية ما جاء في رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير التعليم.

وتلقى الباحث إشرافه الدراسي مع الدكتورة "ليندا همسلي- فليتشر" وهي واحدة من أهم الأسماء التي شاركت في إحداث تطور حقيقي في مفهوم القيادة المتوسطة في المدارس وخاصة في أدبيات القيادة المدرسية الإنجليزية.