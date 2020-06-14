ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 193886

عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29401 وفاة

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 193886، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29401، فيما تعافى 72931.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 12:00 PM

عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29401 وفاة

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 193886

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 193886، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29401، فيما تعافى 72931.

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