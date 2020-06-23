"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 164144 حالة .



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 52913 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .