شاهد .. قناص سعودي يصطاد رؤوس ميليشيا الحوثي على جبال رزاح بصعدة

أظهر براعته في القنص من مسافات بعيدة.. ولاقى إشادة واسعة بين المغردين

حظي فيديو لأحد قناصي اللواء الثامن عشر السعودي المرابط بالعمق اليمني، بإشادة واسعة من المغردين، وذلك بعد تمكنه من قنص جماجم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتركها طعامًا للضباع.

وفي التفاصيل: نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية المدون باسم "سليمان المقيم" مقطع فيديو لقناص سعودي من أبطال اللواء الثامن عشر، أثناء اصطياد رؤوس الحوثيين خلال مهمته، تاركهم جثثًا هامدة على جبال رزاح في صعدة.

وأظهر المقطع براعة القناص من على مسافات بعيدة؛ حيث استخدم سلاحًا من نوع "كيوت"، وآخر من نوع تمروولف على مسافة 1100 متر، وكذلك سلاح عيار 50 على مسافة 1600 متر و1700متر، ونجح من خلالها في إصابة جميع الأهداف؛ مما يدل على مهارة وتمكُّن القناص السعودي في التعامل مع العدو في هذه الأماكن الوعرة؛ بل إن بعض المعارك لا تحسم إلا بمثل هذا البطل.