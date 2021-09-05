"انتحاري" يقتل 3 من القوات الداعمة للجيش الباكستاني في كويتا

أصاب 20 شخصاً بينهم مدنيون

قُتل ثلاثة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 20 شخصًا بجروح، اليوم (الأحد)، عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، في جنوب غرب باكستان، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وبينت الشرطة أن المهاجم استهدف حراسا تابعين لقوة "فرونتيير كونستابولاري" في حي ميان غوندي في المدينة، على مقربة من الحدود الأفغانية، حيث كان تجار شيعة من أقلية الهزارة يبيعون الخضروات، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أوضح نائب المفتش العام في الشرطة أزهر أكرم، أن المصابين بينهم مدنيون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.