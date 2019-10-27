"الجبير" يستعرض مجمل القضايا مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط

بحثا بالرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

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27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 06:14 PM

بحثا بالرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستعرض مجمل القضايا مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

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