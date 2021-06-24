"ابن سعيد" يطلع على مبادرات المشهد الحضري ويلتقي أعضاء "بلدي عسير"

استمع إلى أبرز احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية التي تقدّمها الأمانة

الْتقى المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، في مقر المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اليوم، بأعضاء المجلس، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي والوكلاء ومديري العموم بالأمانة.

واستمع "ابن سعيد" خلال اللقاء إلى مداخلات أعضاء المجلس البلدي وأبرز احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية التي تقدّمها الأمانة.

وأكد "ابن سعيد" أن المجالس البلدية تعد من أساسيات القطاع البلدي كونها تمثل صوت المواطن وما يصل من مقترحات تُعرف من خلالها آراء المستفيدين للخدمات البلدية لنعمل على تحسينها وتلبية ما يحتاجه المواطن من مشروعات وخدمات بلدية؛ مؤكدًا حرص وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على توفير كل ما يدعم القطاع البلدي بمنطقة عسير خصوصًا وكافة مناطق المملكة.

وأشاد بما استمع إليه من إنجازات تَحققت بعد التعاون المثمر بين المجلس والأمانة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور وليد الحميدي، أهمية دور المجلس البلدي في تحقيق أهداف الأمانة وخططها في مجالات التنمية العمرانية ومعالجة التحديات.

ونوّه الحميدي بضرورة العمل المشترك تحقيقًا لدور المجلس وبما ينسجم مع توجه الأمانة وخططها التنموية؛ مشددًا على ضرورة العمل لتحقيق تطلعات الأهالي التي تعد الأساس لتهيئة البيئة والمكان بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

وعبّر أعضاء المجلس عن سعادتهم بما أنجز؛ مطالبين بدعم تطوير هذه المنجزات العملاقة لما لها من مردود إيجابي سيعود على جودة الخدمات البلدية.

وفي سياق آخر اطلع "ابن سعيد" خلال زيارته لمنطقة عسير، والتي شملت مقر الأمانة بمدينة أبها؛ حيث كان في استقباله أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، على المشروعات البلدية والتنموية في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها.

واستعرضت الأمانة خطط وبرامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري وسبل تعزيز الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمشهد الحضري لمدينة أبها خلال اجتماع عقد بحضور وكلاء ومديري العموم بالأمانة.

يُذكر أن أمانة منطقة عسير تنفذ عددًا من مبادرات تحسين المشهد الحضري في مدينة أبها وكافة مدن ومحافظات المنطقة التي تشمل أعمال الرصد والمتابعة والتطوير لعدد من الطرق والأحياء والميادين والقرى التراثية التي ستسهم بدورها في الارتقاء بالصورة الجمالية لمدينة أبها.