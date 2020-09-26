إصابة 1280 لبنانياً جديداً بـ"كورونا"

الفيروس أنهى حياة 7 مرضى

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 35228 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 340 حالة وفاة بعد تسجيل سبع حالات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 15434.