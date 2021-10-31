"صحة القنفذة" : عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي تجاوز الـ10 آلاف مستفيدة

للفئة العمرية من 40 إلى 69 سنة وبمشاركة 14 فريقًا ميدانيًا

أقامت صحة القنفذة حملة للتوعية حول سرطان الثدي بداية من شهر أكتوبر والتي استمرت خلاله للتوعية حول سرطان الثدي تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت ، حيث بلغ عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي أكثر من 10 آلاف مستفيدة.

وكانت "صحة القنفذة" قد أقامت عددًا من الأنشطة التوعوية المرافقة للحملة منها (الميداني، والإلكتروني، وكذلك المحاضرات)، وذلك للوصول إلى الفئة المستهدفة بالكشف من الفئة العمرية ٤٠ سنة إلى ٦٩ سنة.

وأكدت "صحة القنفذة" أنها جهزت ١٤ فريقًا ميدانيًا لتقديم التوعية الصحية من خلال منسوبيها وأيضًا التطوع الصحي، ونفذت عددًا من الفعاليات والتوعية الميدانية، إضافة إلى نشر عددٍ من المواد التوعوية وإقامة المحاضرات الإلكترونية وزيارة الجامعات والكليات والأماكن العامة للوصول إلى الفئة المستهدفة من هذه الحملة، كما أن عدد المتطوعين المشاركين بالحملة التوعوية قد وصل إلى ٥١ متطوعًا، مضيفة بتجاوز عدد المستفيدات ١٠ آلاف مستفيدة.