"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم

جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

المؤسسة العامة للحبوب

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:43 PM

جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن

"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

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المؤسسة العامة للحبوب

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