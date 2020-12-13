بهدفي "ديمتري " و "عبده " .. الوحدة يضرب الهلال بأول هزيمة في الدوري

في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلب الوحدة على مستضيفه الهلال بنتيجة هدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي، في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

‏ ‏أنهى الوحدة شوط المباراة الأول متقدمًا بهدف جاء بقدم لاعبه ديمتري بيتراتوس عند الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 70 تمكن قوميز من معادلة النتيجة

لصالح الهلال بعد تلقيه كرة بينية أودعها في شبكة الوحدة.

وقبل نهاية اللقاء تمكن أحمد عبده من إحراز هدف وحداوي ثانٍ في الوقت القاتل وتحديدًا عند الدقيقة 9+1.

بتلك النتيجة بقي الهلال في الصدارة بـ 19نقطة، فيما قفز الوحدة للمركز الـ13 برصيد 9 نقاط.