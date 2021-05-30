في 24 ساعة.. الأردن تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 714702 حالة بعد تسجيل 1104 حالات إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9452 حالة.

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30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 05:41 PM

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 714702 حالة بعد تسجيل 1104 حالات إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9452 حالة.

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