في 24 ساعة.. الأردن تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 714702 حالة بعد تسجيل 1104 حالات إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9452 حالة.