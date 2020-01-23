تحويل لجنة الأوقاف في غرفة الرياض إلى "مركز للأوقاف"

بمبادرة من رئيس لجنة الأوقاف "عبدالله العجلان"

استكمالاً لدورها الريادي وجهودها الحثيثة لخدمة قطاع الأوقاف، صدرت موافقة مجلس إدارة غرفة الرياض على تحويل لجنة الأوقاف –أحد لجان الغرفة- إلى مركز دائم للأوقاف، وذلك لتحقيق بعض مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الغير ربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي.

جاء ذلك عقب دراسة ومقترح تقدم به عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الأوقاف الأستاذ/ عبدالله بن فهد العجلان، وضح فيه أهداف المركز التي ستساهم في زيادة حجم الأوقاف وتنوعها وابتكار وتطوير منتجات وقفية جاذبة لقطاع الأعمال وتقديم الخدمات للواقفين من رجال وسيدات الأعمال ونشر الثقافة الوقفية بينهم وذلك للتمكين الاقتصادي للأوقاف وتعظيم اثرها الاجتماعي والمساهمة في تطوير بيئة العمل الوقفي لقطاع الاعمال وتقديم المقترحات التشريعية للجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن مركز الأوقاف يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية في الغرف التجارية وهي بادرة نوعية تأتي امتدادا لما حققته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض من منجزات ونجاحات متميزة خلال الفترة الماضية.

غرفة الرياض رؤية المملكة 2030

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23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 03:01 PM

بمبادرة من رئيس لجنة الأوقاف "عبدالله العجلان"

تحويل لجنة الأوقاف في غرفة الرياض إلى "مركز للأوقاف"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استكمالاً لدورها الريادي وجهودها الحثيثة لخدمة قطاع الأوقاف، صدرت موافقة مجلس إدارة غرفة الرياض على تحويل لجنة الأوقاف –أحد لجان الغرفة- إلى مركز دائم للأوقاف، وذلك لتحقيق بعض مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الغير ربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي.

جاء ذلك عقب دراسة ومقترح تقدم به عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الأوقاف الأستاذ/ عبدالله بن فهد العجلان، وضح فيه أهداف المركز التي ستساهم في زيادة حجم الأوقاف وتنوعها وابتكار وتطوير منتجات وقفية جاذبة لقطاع الأعمال وتقديم الخدمات للواقفين من رجال وسيدات الأعمال ونشر الثقافة الوقفية بينهم وذلك للتمكين الاقتصادي للأوقاف وتعظيم اثرها الاجتماعي والمساهمة في تطوير بيئة العمل الوقفي لقطاع الاعمال وتقديم المقترحات التشريعية للجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن مركز الأوقاف يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية في الغرف التجارية وهي بادرة نوعية تأتي امتدادا لما حققته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض من منجزات ونجاحات متميزة خلال الفترة الماضية.

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