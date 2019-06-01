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باعتبارها شكلًا معاصرًا من أشكال العنصرية والتمييز الديني المتنامي عالميًّا

قمة مكة.. مطالبات للأمم المتحدة باعتماد 15 مارس يومًا لمناهضة "الإسلاموفوبيا"

ندّدت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة، السبت، بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بـ"الإرهاب"، ومطالبةً الأمم المتحدة باعتماد يوم لمناهضة هذا "التمييز الديني".



وقال أعضاء المنظمة الـ57 في بيان ختامي أنهم لاحظوا أن "الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلًا معاصرًا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكّت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني".



وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز" السبت: دعا قادة دول المنظمة، وهي الأكبر بعد الأمم المتحدة، البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين، إلى "الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف". كما طالبوا الأمم المتحدة باعتماد 15 مارس "يومًا دوليًّا لمناهضة الإسلاموفوبيا".