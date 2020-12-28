انحسار "السادسة" وأخرى قادمة.. الحصيني: هنا توقعات هطولات الساعات القادمة

قال: مع بعض الأمطار التي تكون من خفيفة لمتوسطة وفي أماكن محدودة بالمملكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ انحسار الحالة الممطرة السادسة لعام 1442هـ، مع بعض الأمطار خلال الـ"24" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/5/13هـ، من خفيفة لمتوسطة، وفي أماكن محدودة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية والجنوبية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قُبيل نهاية هذا الأسبوع متوقع حالة ممطرة على أجزاءٍ من المملكة.