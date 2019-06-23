بدءًا من اليوم  ولمدة 3 أيام .. النصر يبحث عن رئيس

القرار بيد هيئة الرياضة إذا لم يتقدم مرشح

ما زال منصب رئيس نادي النصر شاغرًا حتى هذه اللحظة، حيث انطلقت اليوم الأحد الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي، والتي تمتد لثلاثة أيام، بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.

وفي حال عزوف النصراويين عن التقدم للمنصب، سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

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23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 11:05 PM

القرار بيد هيئة الرياضة إذا لم يتقدم مرشح

بدءًا من اليوم  ولمدة 3 أيام .. النصر يبحث عن رئيس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ما زال منصب رئيس نادي النصر شاغرًا حتى هذه اللحظة، حيث انطلقت اليوم الأحد الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي، والتي تمتد لثلاثة أيام، بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.

وفي حال عزوف النصراويين عن التقدم للمنصب، سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

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