وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تطويرها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، رسالة خطية من وزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتسلَّم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض اليوم القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة حسن منصور الخاطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:17 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تطويرها

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، رسالة خطية من وزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتسلَّم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض اليوم القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة حسن منصور الخاطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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