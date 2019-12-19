تنامي احتجاجات الهند.. والسلطات تقطع خدمة الهاتف وتغلق محطات المترو

اعتقال متظاهرين بينهم مؤرخ بارز

قطعت السلطات الهندية اليوم (الخميس)، خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، مع تنامي الاحتجاجات ضد قانون للجنسية الذي اعتبر معاديًا للإسلام، فيما تحدى آلاف المتظاهرين حظرًا للتجمع في عدة مناطق.

واصطدمت الشرطة والمحتجين في ولاية أوتار براديش واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالمياً في حافلات في نيودلهي بنغالور، وأغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وجرى تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يذكرون أنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

وبعد سبعة أشهر من فوز "مودي" بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعًا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.

وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاءً من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي.

وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الأسبوع الفائت، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.