أضخم تجمع علمي بالمملكة.. انطلاق فعاليات مؤتمر المناعة بجدة

بمشاركة 17 متحدثًا من داخل وخارج المملكة

انطلقت بجدة فعاليات مؤتمر المناعة IMMUNOLOGY EXPO، أول وأضخم تجمع علمي من نوعه بالمملكة العربية السعودية لأطباء الروماتيزم والأمراض الجلدية والجهاز الهضمي والصيادلة؛ لمناقشة المستجدات في 7 أمراض مناعية، بهدف تخفيف العبء عن مرضى الأمراض المناعية وذويهم.

ويقام المؤتمر تحت إشراف الجمعية السعودية للتخصصات الصحية، والجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، و الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، برعاية أبفي AbbVie، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية البيولوجية.

شارك في المؤتمر نخبة من الأطباء ومختصي الأمراض المناعية و17 متحدثاً من داخل وخارج المملكة، حيث نُظمت 14 جلسة عامة وأخرى موازية، إلى جانب تقديم أوراق وورش عمل ومحاضرات تناولت أحدث التطورات المتعلقة بجهاز المناعة.

ونوّه رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، الدكتور عبدالله العقيل، في كلمته الافتتاحية بأهمية المؤتمر بوصفه منصة طبية لمناقشة أحدث مستجدات الأمراض المناعية، وتشمل أمراض الالتهاب المناعي (IMIDs)مجموعة شائعة ومتنوعة سريريًا من الحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض التهاب المفاصل الفقاري، واضطرابات النسيج الضام، وحالات الالتهابات الجلدية (بما في ذلك الصدفية والتهاب الجلد التأتبي) وكذلك مرض التهاب الأمعاء. وتشكل هذه الظروف تحديات طبية كبيرة وتأثيرًا غير مواتٍ على جودة الحياة.

من جانبها نوهت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الدكتورة حنان الريس، بجهود المملكة العربية السعودية في تنمية الفكر العلمي المهني في مجال الروماتيزم وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال طب الروماتيزم للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في المجال وتسهيل تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية في مجال طب الروماتيزم بين المؤسسات والهيئات المعنية داخل وخارج المملكة.

وقال الرئيس السابق للجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي، البروفيسور يوسف قاري، إن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين الأطباء للنهوض بأفضل الممارسات العلاجية لاضطرابات الجهاز المناعي. وأوضح أن مشاركة المريض في خطة العلاج واتخاذ قرار العلاج من أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الخطة العلاجية و التزام المريض بها.

وعزا المدير الطبي لشركة إبفي، الدكتور ياسر نور، الهدف من المؤتمر إلى تعريف الكوادر الطبية بآخر الأبحاث والدراسات الطبية حول الأمراض الناتجة عن اضطرابات الجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن رؤية شركة إبفي الأساسية هي تخفيف العبء عن مرضى الأمراض المناعية وذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ناقش خلال جدوله العلمي المستجدات في 7 أمراض مناعية من بينها "التدخل المبكر لعلاج مرض التهاب الأمعاء"، و"تطور أهداف علاج مرض التهاب الأمعاء"، و"تقييم نشاط مرض كرون"، و"المراقبة والرصد الدقيق للأدوية العلاجية"، و"عبء التهاب المفاصل الصدفي والتهاب المفاصل الفقرية على حياة المرضى"، وكيف تكون طبيباً مميزاً؟"، وطريقة تحسين التواصل الطبيب والمريض وغيرها من المواضيع.