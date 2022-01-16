الأردن.. مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباك مع مهرّبين بالحدود السورية

قُتل ضابط وأُصيب 3 جنود آخرين في الجيش الأردني، الأحد، من جرّاء إطلاق النار عليهم على الحدود مع سوريا.
وأورد حساب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، على "تويتر"، نبأً عاجلاً، جاء فيه "القوات المسلحة: استشهاد ضابط وإصابة 3 أفراد في إطلاق نارٍ على الحدود الشرقية"، " الحدود مع سوريا".
وقال الجيش إن الإصابات في صفوفه وقعت في أثناء اشتباكٍ مع مهرّبين على الحدود، مؤكداً ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة.
القوات المسلحة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة
قُتل ضابط وأُصيب 3 جنود آخرين في الجيش الأردني، الأحد، من جرّاء إطلاق النار عليهم على الحدود مع سوريا.
وأورد حساب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، على "تويتر"، نبأً عاجلاً، جاء فيه "القوات المسلحة: استشهاد ضابط وإصابة 3 أفراد في إطلاق نارٍ على الحدود الشرقية"، " الحدود مع سوريا".
وقال الجيش إن الإصابات في صفوفه وقعت في أثناء اشتباكٍ مع مهرّبين على الحدود، مؤكداً ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة.