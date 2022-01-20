"الداخلية": الغرامة والسجن في انتظار مَن يروِّج شائعات حيال الجائحة

المخالفةُ تشمل نشر معلومات مغلوطة أو التحريض على مخالفة الاحترازات

حذّرت وزارة الداخلية من بث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو القيام بتداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نَشَرته اليوم، أن مَن يتورط في ذلك سيعاقب بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معًا.

وأضافت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.