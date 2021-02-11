عن محاكمة "ترامب" .. "بايدن": ستغير بعض العقول

لم يشاهد جلساتها في مجلس الشيوخ

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أنه لم يشاهد جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، جلسات الاستماع، لكنه يتابع التغطية الإخبارية للتحقيق.



وقال "بايدن": "أعتقد أن بعض العقول قد تتغير، وأنا أركز على وظيفتي للتعامل مع الوعود التي قطعتها ونعلم جميعًا أن علينا المضي قدمًا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وعقد مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي أولى جلسات محاكمة عزل "ترامب".