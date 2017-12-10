شاهد.. نائب أمير الرياض يتفقد عدداً من الجهات الحكومية بمحافظة حوطة بني تميم

في جولة مفاجئة اطلع خلالها على سير العمل والتقى بعدد من المراجعين

فاجأ نائب أمير الرياض، محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، صباح اليوم، عدداً من الجهات الحكومية بمحافظة حوطة بني تميم بجولة تفقدية .

وشملت الجولات مستشفى حوطة بني تميم، وإدارة التعليم، وبلدية المحافظة، وقف خلالها على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، واطلع على سير العمل في تلك الجهات، كما التقى بعدد من المراجعين واستمع لمطالبهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

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10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439 02:47 PM

في جولة مفاجئة اطلع خلالها على سير العمل والتقى بعدد من المراجعين

شاهد.. نائب أمير الرياض يتفقد عدداً من الجهات الحكومية بمحافظة حوطة بني تميم

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الرياض

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فاجأ نائب أمير الرياض، محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، صباح اليوم، عدداً من الجهات الحكومية بمحافظة حوطة بني تميم بجولة تفقدية .

وشملت الجولات مستشفى حوطة بني تميم، وإدارة التعليم، وبلدية المحافظة، وقف خلالها على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، واطلع على سير العمل في تلك الجهات، كما التقى بعدد من المراجعين واستمع لمطالبهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

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