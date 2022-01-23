المقترحات الكويتية للبنان.. الالتزام باتفاق الطائف وتشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات للخليج

تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها

‬نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن المقترحات التي قدّمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل: الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 06:53 PM

تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها

المقترحات الكويتية للبنان.. الالتزام باتفاق الطائف وتشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات للخليج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‬نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن المقترحات التي قدّمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل: الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

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