"أمر سخيف".. "ترامب" يرفض المناظرة الافتراضية مع "بايدن"

عبر عن قلقه من قطع ميكروفونه أثناء اللقاء

رفض الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)؛ خططًا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير في الشكل يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار "كوفيد -19" في ضوء إصابة "ترامب".

عبر "ترامب" عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناقشات الرئاسية؛ قد يؤدي إلى قطع ميكروفونه أثناء اللقاء، وفقاً لـ"رويترز".

قال الرئيس الأمريكي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "فوكس بيزينس": "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية، فهذا ليس كل ما يدور حوله النقاش".

وأضاف: "أنت تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة - إنه أمر سخيف ثم يقطعونك وقتما يريدون".

ويمثل قرار "ترامب" أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل.