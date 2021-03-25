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و"بن رقوش" يؤكد حرص الوزارة على تكريمهم

موارد مكة تكرم 60 متقاعدًا من منسوبيها.. تحت شعار "شكرًا لعطائكم"

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، اليوم، حفل تكريم 60 متقاعدًا من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة.

وكان التكريم بجميع الفروع ومحافظات المنطقة في مقرات عملهم السابق، بسبب الظروف الحالية والتباعد الاجتماعي.

وأكد "بن رقوش"، حرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على إقامة هذه المناسبة وفاءً وتكريماً لجميع المتقاعدين، وتقديراً للجهود الكبيرة، حيث خدموا الوزارة ومستفيديها بكل إخلاص وتفانٍ طوال سنوات خدمتهم، سائلاً الله، أن يوفقهم ويكتب لهم الأجر.