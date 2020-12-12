"الباطن" يعرقل "الفتح" بهدفين.. ويتجاوزه في جدول ترتيب المسابقة

نجح الباطن في زيادة رصيده من النقاط للنقطة رقم 11 عقب تجاوزه الفتح في الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين لهدف، حيث جاءت البداية عن طريق اللاعب راكان الشملان في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .



وأضاف اللاعب محمد رايحي هدف الباطن الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع من عمر الشوط الأول.



في بداية الشوط الثاني للمباراة نجح محترف الفتح ساشا يوفانوفيتش في تقليص النتيجة بإضافة هدف لفريقه .



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 11 فيما يستقر الفتح عند رصيده السابق عند النقطة رقم 10 .