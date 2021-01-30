إصابات كورونا عربيًّا.. لبنان تسجِّل 2631 والأردن 641 والمغرب 701 والجزائر 235 حالة

سجّلت لبنان 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 298913 إصابة.



وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 178472، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3031 وفاة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.



وسجّلت الأردن 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 325674 إصابة.



وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 313551 حالة شفاء بعد تسجيل 957 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 4304 حالات.



كما سجّلت المغرب 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 470691 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8259 وفاة.



فيما سجّلت الجزائر 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأربع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس؛ ليبلغ 107122 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2888 وفاة.