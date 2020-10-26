"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية

أطلقها "الحوثي" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.