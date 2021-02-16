الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً وتشمل 4 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.