"أمين حائل" يكلف "الشريف" رئيساً لبلدية "بقعاء"

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمناء المناطق بتكليف وإعفاء رؤساء البلديات؛ أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، قراراً بتكليف المهندس طلال بن علي الشريف، رئيساً لبلدية محافظة بقعاء ١٠٠ كلم شمال حائل.

وسبق أن عمل "الشريف" رئيساً مكلفاً لبلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

4

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 12:52 PM

"أمين حائل" يكلف "الشريف" رئيساً لبلدية "بقعاء"

صحيفة سبق الإلكترونية

حائل

0 218

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمناء المناطق بتكليف وإعفاء رؤساء البلديات؛ أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، قراراً بتكليف المهندس طلال بن علي الشريف، رئيساً لبلدية محافظة بقعاء ١٠٠ كلم شمال حائل.

وسبق أن عمل "الشريف" رئيساً مكلفاً لبلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022