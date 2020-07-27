"الجوازات": اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية

للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات التمديد آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.