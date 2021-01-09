"التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد" تُصدر إحصاءات العملية التعليمية

خلال الفصل الأول أنشطة ومبادرات كان لها أثر بارز في تعزيز التعلم عن بُعد

أصدرت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، تقريرًا بالعمليات التعليمية التي تمت عن بُعد خلال الفصل الأول للعام 1442هـ، لنحو 60 ألف طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة في أبها ومحافظات منطقة عسير.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة أيدها الله لتوفير البيئة التعليمية المميزة خلال جائحة كورونا أثمرت الكثير من المنجزات المهمة؛ منوهًا بدور المتابعة المستمرة والدعم من قِبَل وزارة التعليم؛ حيث كان لذلك الأثر الكبير في النجاح.

وأضاف "السلمي": "هذا التميز الواضح في عمل التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد والذي يعكسه مستوى عملها خلال الفصل الأول 1442هـ، نموذج مشرف بما يحمله من معطيات واستحداث أنظمة وأدوات وممارسات هيأت للانتقال من مرحلة الاعتماد على التعلم الإلكتروني كنموذج بديل، إلى خيار استراتيجي يتم فيه تجاوز الاعتماد المجرد إلى توظيف معايير الجودة في الممارسة التعليمية".

وأبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجهود البناءة والمميزة التي قامت بها عمادة التعلم الإلكتروني بالتعاون مع الكليات وعدد من الجهات؛ تؤكد المستوى المميز الذي وصل إليه التعلم الإلكتروني في الجامعة، والذي استطاع توفير بيئة تعليمية مميزة خلال جائحة كورونا، وهو نتيجة حتمية للجهود الكبيرة المبذولة من وزارة التعليم بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة حفظها الله.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن العمادة قامت في الفصل الأول 1442هـ بالعديد من الأنشطة والمبادرات، التي كان لها أثر بارز في تعزيز عملية التعلم عن بُعد، وتحسين تجربة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتوفير تجربة تعليمية مرنة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهات الفنية في العمادة.

وأضاف "جبلي" أن الجامعة حرصت على تطبيق معايير جودة التعلم الإلكتروني، وتوفير الأدلة الإرشادية وجميع وسائل الدعم، وعقد العديد من الدورات والورش التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجنسين عن بُعد.

ووفق تقرير العمادة بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 3179460، وبلغ عدد المقررات 1947، وعدد الشعب 14040 والتقييمات 2414630، وعدد لوحات النقاش 333506؛ فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 67941 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 152944.

وفي مجال الدعم الفني، أوضح "جبلي" أن عمليات الدعم بلغت 19616 عملية بمختلف وسائل الدعم (هاتف، واتساب، بريد إلكتروني، مباشر من خلال المكتب وعبر livechat-anydesk).

وأعدت العمادة ونشرت 41 دليلًا إرشاديًّا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وفي مجال التدريب نفّذت العمادة خلال الفصل الأول 29 دورة منها 23 لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين حضرها 11386 مستفيدًا، و6 دورات للطلاب والطالبات حضرها 5982.

وأشرفت عمادة التعلم الإلكتروني على تنفيذ 27 ندوة منوعة بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 11498 مستفيدًا ومستفيدة، وتم في الفصل الأول من خلال عمادة التعلم الإلكتروني تنفيذ 9652 اختبارًا إلكترونيًّا وشفويًّا.

وواصلت قناة "تمكين" جهودها في تقديم الخدمات التعليمية؛ حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الدراسي الأول 245، وحققت القناة 186583 مشاهدة في 5909.2 ساعة، وبلغ عدد مرات الظهور 1237804.