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تعمل على توظيف التقنية خلال مشاركة الطلاب في إعداد تصاميم منوعة

مسابقة "محصن" بتعليم مكة تسهم في رفع الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا

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نفذت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) المجال العلمي اللقاء الافتراضي لمسابقة محصّن وسلسلة البرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة، وهي المسابقة الوطنية التي تسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا وتوظيف التقنية في التعليم من خلال مشاركة جميع طلاب وطالبات التعليم العام بإعداد تصاميم تقنية منوعة.



وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي نبيل طيب، خلال اللقاء أن للمسابقات الصيفية أثر داعم لصقل مواهب الطلاب والطالبات والنهوض بأفكارهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة الوطن.



وأعربت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة ليلى الصاعدي أن المجالات التقنية التي أتيحت لمشاركة الطلاب والطالبات خلال هذا الصيف قد أظهرت العديد من المواهب التي تواكب رؤية المملكة 2030 في البرمجة والمونتاج وإعداد الأبحاث العلمية مما تجعلهم قادرين على الخوض في مجالات الابتكار والتصميم التقني.



وتحدث منسق المسابقة للبنين عاطف السليماني عن أهمية أخذ لقاح كورونا وحفاظاً على صحة طلابنا وطالباتنا سعت الوزارة لطرح مثل هذه المسابقات لتبرز جهود الطلبة في مجال التصميم التقني والذي اندرج تحته الانفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو والملصق العلمي.



وأوضحت منسقة المسابقة للبنات مها فلاتة ضرورة الالتزام بمعايير وشروط المسابقة لمتابعة أفضل التصاميم التقنية والمتميزة التي يمكن المشاركة بها على مستوى المملكة تحت شعار (نشاطي صيفي) لعام 1442وكان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد المدرب سلمان المشرفي على أهمية إعداد البحث العلمي وكيف يمكن كتابة الملصقات العلمية بمهارة عالية (يستطيع من خلالها الطلاب عرض أفكارهم وأفكار أبحاثهم العلمية وتقديمها بشكل بسيط وموجز).



ومن جهة أخرى، تحدث المدرب أمجد أبوالحسن عن كيفية صناعة فن (الأنفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو التعليمية) وأن هذا الفن يعتبر من متطلبات مهارات العصر الحديث التي لابد أن يتقنها الطلاب بحيث يستطيع نقل أفكاره بطريقة بصرية جذابة من خلال فن التعامل مع الخط واللون والصورة.