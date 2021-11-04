الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا

طالب إريتريا بسحب قواتها من أراضي جارتها

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم "الخميس"، إلى وقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا، وحث الأطراف المتحاربة على بدء مفاوضات سياسية بلا شروط مسبقة.

وذكر الاتحاد في بيان أوردته "رويترز" أنه يجدد دعوته للانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية من أراضي إثيوبيا.

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04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443 04:41 PM

طالب إريتريا بسحب قواتها من أراضي جارتها

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم "الخميس"، إلى وقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا، وحث الأطراف المتحاربة على بدء مفاوضات سياسية بلا شروط مسبقة.

وذكر الاتحاد في بيان أوردته "رويترز" أنه يجدد دعوته للانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية من أراضي إثيوبيا.

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