التحالف": تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد لميليشيات الحوثي بالصليف جنوب البحر الأحمر

أكد استمرار تهديد الانقلابيين لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات جنوب البحر الأحمر.



وأكد "التحالف" استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.



وقال التحالف إن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.