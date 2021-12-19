أمين عسير يتابع جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات.. وأكد على تفعيل الحملات التثقيفية

رأس أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، اجتماع رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير؛ لاستعراض جهود البلديات لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للربع الرابع، وما تم إنجازه لعام 2021م، وذلك بمقر بلدية البرك .



وأكد "الحميدي" خلال الاجتماع، على سعي أمانة المنطقة وبلدياتها لرفع وتيرة الأعمال البلدية التي من شأنها الحد من التشوهات البصرية في المنطقة، وضرورة متابعة الأحياء ذات البلاغات الأعلى رصدًا، وتكثيف جانب المعالجة والوقوف عليها لتسريع آلية العمل فيها، والرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة المعالجات وفقاً للأدلة والمواصفات المعتمدة في معالجة عناصر التشوه البصري، وسرعة مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري؛ لإبراز صورة مميزة للمنطقة ومدنها .



واستعرض اللقاء جهود البلديات في أعمال معالجة عناصر التشوه البصري ومباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري، كما استعرضت البلديات نسبة البلاغات في الأحياء خلال الفترة الماضية والحالية كل بلدية على حدة.



وناقش المشرف العام على المشهد الحضري في الأمانة، المهندس خالد العمري، أعمال المركز، كما تم مناقشة ومراجعة أولويات البلديات وخطتها في تنفيذ المشاريع، كما تم أيضًا استعراض تقارير الإشراف على المشاريع القائمة.



واستعرض مدير مكتب تحقيق الرؤية بالأمانة، المهندس إبراهيم آل مداوي، جائزة التميز البلدي، والتي تعطى وفق مؤشرات الأداء الاستراتيجي والالتزام بمعايير المشهد الحضري.



وأكد "آل مداوي" على أن الجائزة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وخلق روح التنافس بين البلديات لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق المستهدفات المطلوبة في برامج الرؤية .



وثمن "الحميدي" في ختام الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الوكالات والبلديات والإدارات المعنية، مشدّدًا على ضرورة الاستمرارية بهذه الهمة والنشاط والتي بدورها حققت نتائج عالية في تحسين المشهد الحضري في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مع رفع مستوى الوعي بخطر مظاهر التشوه، وإشراك المجتمع بآلية الرصد، وتفعيل الحملات التثقيفية.



يذكر أن بلديات سراة عبيدة، ومحايل عسير، وظهران الجنوب، حازت على جائزة التميز البلدي عن فئات "أ" و"ب" و "ج"، كما حازت بلديات البشائر، ورجال ألمع، و الصبيخة، على ذات الجائزة عن فئات "د" و"هـ"..